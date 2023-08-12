Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 12 августа 2023Бывший СССР

Шесть человек получили ранения после обстрела ДНР кассетными боеприпасами

В ДНР 5 взрослых и ребенок получили ранения при обстреле кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Пять взрослых и ребенок получили ранения во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пострадавшими стали жители Донецка, Макеевки и Светлодарска. Всего, по словам Пушилина, противник выпустил по городам 127 артиллерийских снарядов различного типа, а также мины калибра 120 миллиметров. Меньше чем за час по районам ДНР также было выпущено 30 кассетных зарядов.

Одного человека спасти не удалось, еще шестерым оказывается помощь. В их числе 14-летний подросток.

Ранее сообщалось, что Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. В нем украинская сторона отчиталась о числе использованных боеприпасов и представила данные о пораженных целях.

Кассетные боеприпасы были переданы Украине в начале июля. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче. Посольство России в Вашингтоне заявило, что заверения Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции высказались о сроках встречи Эрдогана с Путиным

    Сбой работы Google на территории России прокомментировали в Роскомнадзоре

    В офисе Зеленского рассказали о ходе контрнаступления

    Телеведущая Ольга Орлова раскрыла свое местоположение

    В США заявили о некомпетентности Зеленского

    В Белоруссии назвали жестко натянутой ситуацию на границе с Польшей

    ЭКОВАС направит в Нигер делегацию для встречи с мятежниками

    Роналду выиграл Кубок арабских чемпионов

    Шесть человек получили ранения после обстрела ДНР кассетными боеприпасами

    Боррель заявил о готовности ЕС ввести санкции против Нигера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости