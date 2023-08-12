Шесть человек получили ранения после обстрела ДНР кассетными боеприпасами

В ДНР 5 взрослых и ребенок получили ранения при обстреле кассетными боеприпасами

Пять взрослых и ребенок получили ранения во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает врио главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пострадавшими стали жители Донецка, Макеевки и Светлодарска. Всего, по словам Пушилина, противник выпустил по городам 127 артиллерийских снарядов различного типа, а также мины калибра 120 миллиметров. Меньше чем за час по районам ДНР также было выпущено 30 кассетных зарядов.

Одного человека спасти не удалось, еще шестерым оказывается помощь. В их числе 14-летний подросток.

Ранее сообщалось, что Украина передала Пентагону первый доклад об использовании поставленных США кассетных боеприпасов. В нем украинская сторона отчиталась о числе использованных боеприпасов и представила данные о пораженных целях.

Кассетные боеприпасы были переданы Украине в начале июля. В администрации президента Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче. Посольство России в Вашингтоне заявило, что заверения Штатов в том, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы ответственно, ничтожны.