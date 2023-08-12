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14:44, 12 августа 2023Россия

Количество пострадавших россиян при камнепаде в горах увеличилось

Количество туристов, пострадавших при камнепаде в горах КБР, увеличилось до семи

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Количество пострадавших при камнепаде в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) увеличилось до семи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Спасатели эвакуировали на вертолете еще одного туриста. Ранее сообщалось, что в результате обрушения льда и камней с вершины Дых-Тау помощь потребовалась шестерым людям, одного из них спасти не удалось. Пятеро были доставлены в клиническую больницу Нальчика.

Обвал произошел около 2:00 мск. Масса дошла до лагеря, где на привале, по предварительным данным, находились две группы: альпинисты в количестве шести человек и трое туристов из Санкт-Петербурга. Туристы не были зарегистрированы по правилам.

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    Илона Палей
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