Количество пострадавших россиян при камнепаде в горах увеличилось

Количество туристов, пострадавших при камнепаде в горах КБР, увеличилось до семи

Количество пострадавших при камнепаде в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) увеличилось до семи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Спасатели эвакуировали на вертолете еще одного туриста. Ранее сообщалось, что в результате обрушения льда и камней с вершины Дых-Тау помощь потребовалась шестерым людям, одного из них спасти не удалось. Пятеро были доставлены в клиническую больницу Нальчика.

Обвал произошел около 2:00 мск. Масса дошла до лагеря, где на привале, по предварительным данным, находились две группы: альпинисты в количестве шести человек и трое туристов из Санкт-Петербурга. Туристы не были зарегистрированы по правилам.