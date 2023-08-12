Политолог Матковский: Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой

Польский публицист и политолог Ян Матковский заявил, что Киев ведет себя по-хамски в отношениях с Варшавой. Об этом специалист рассказал в интервью изданию Salon24.

«Я часто подчеркиваю, что источником власти в Украине является олигархат, не украинская нация. Олигархия цинична, рациональна в поведении и редко проявляет благодарность», — отметил он.

По его словам, уровень коррупции и эксплуатации властями народа высок, даже учитывая конфликт с Россией. Матковский также предположил, что все недопонимания между Варшавой и Киевом должны решаться на высшем уровне и в кабинетах, а не в СМИ.

Ранее польские журналисты заявили, что ключевой проблемой Украины является зависимость от внешних обстоятельств и неспособность решать свою судьбу. Киев оказался в зависимости от поставок Западом вооружения и таким образом потерял самостоятельность. Будущее украинского конфликта определяется действиями президента России Владимира Путина, отметили обозреватели.