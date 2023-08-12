Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:30, 12 августа 2023Мир

В Китае заявили о незаинтересованности США в прекращении конфликта на Украине

Посол Китая: США не заинтересованы в быстром прекращении конфликта на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил посол Китая в Берлине Ву Кен в интервью газете Berliner Zeitung.

Ву Кен подметил, что конфликт на Украине оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку. Однако американцы, которые играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не хотят быстрого разрешения ситуации. Без активного же участия США, по словам китайского посла, не может быть разрешен.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы настаивают, чтобы американский президент Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта со стороны Украины

    Неожиданный улов из Москвы-реки попал на фото

    В Турции высказались о сроках встречи Эрдогана с Путиным

    В Китае заявили о незаинтересованности США в прекращении конфликта на Украине

    Дзюба оскорбил журналиста после матча РПЛ

    Россия передаст Украине тела погибших в боях за Новоселовское бойцов ВСУ

    Пентагон запланировал проведение реструктуризации Нацгвардии в Вашингтоне

    США разблокировали активы Ирана в обмен на пятерых заключенных

    В США заявили о вероятности потери Украиной Одессы из-за краха ВСУ

    «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости