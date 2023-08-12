В Китае заявили о незаинтересованности США в прекращении конфликта на Украине

Посол Китая: США не заинтересованы в быстром прекращении конфликта на Украине

США не заинтересованы в быстром урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил посол Китая в Берлине Ву Кен в интервью газете Berliner Zeitung.

Ву Кен подметил, что конфликт на Украине оказывает разрушительное воздействие на международную обстановку. Однако американцы, которые играют особую роль в европейской безопасности, на самом деле не хотят быстрого разрешения ситуации. Без активного же участия США, по словам китайского посла, не может быть разрешен.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-республиканцы настаивают, чтобы американский президент Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Украине.