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01:20, 12 августа 2023Мир

В США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

Республиканцы настаивают, чтобы Байден отказался от выделения Украине $24 млрд
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгрессмены-республиканцы настаивают, чтобы американский президент Джо Байден отозвал запрос о выделении дополнительных средств для помощи Украине. Об этом сообщил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон в Twitter.

С таким призывом выступили 12 конгрессменов, следует из письма, опубликованного политиком. Он подчеркнул, что американцам надоело спонсировать «бесконечную прокси-войну». «Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — рассказал Дэвидсон.

Ранее глава США Джо Байден запросил у конгресса 40 миллиарда долларов, 24 из которых планируется потратить на помощь Украине.

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    Марина Совина
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