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12:19, 12 августа 2023Мир

Польша объявила об укреплении Сувалкского коридора

Минобороны Польши заявило об укреплении Сувалкского коридора

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Польши объявило об укреплении Сувалкского коридора — сухопутного участка границы длиной около 100 километров, который гипотетически может соединить Белоруссию и Калининградскую область. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы оборонного ведомства Польши Мариуша Блащака, на этот участок сухопутной границы Варшава направляет наиболее современное вооружение, а также дополнительные отряды вооруженных сил.

«Мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение», — объявил Блащак.

Также он отметил, что кроме регулярной армии в регионе действует и территориальная оборона.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что опасения Польши, что Белоруссия может вторгнуться в Сувалкский коридор, преувеличены. Он отметил, что усиление обороны региона — это больше политическая акция со стороны Польши с целью привлечь к себе внимание и получить соответствующие преференции от Вашингтона и НАТО.

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    Марк Леонов
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