Способность Польши и НАТО оборонять Сувалкский коридор оценили

Военный эксперт Кнутов заявил о способности Польши защитить Сувалкский коридор

У Польши достаточно военной мощи, чтобы защитить Сувалкский коридор в случае нападения на него. Так в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Юрий Кнутов оценил обороноспособность Варшавы. Он также рассказал, какую роль сыграет НАТО, если на этой территории начнется конфликт.

«Если мы говорим о Польше, то там достаточно серьезная армия, которую они планируют в ближайшие несколько лет довести до численности 300 тысяч человек. Там находятся десять тысяч американцев — целая дивизия, комплекс противоракетной обороны (ПРО) Aegis и другие средства поражения. Это достаточно опасная группировка, и просто так ввязываться в боевые конфликты с американскими военными никто не будет», — объяснил он.

На сегодняшний день это может привести к конфликту с НАТО. По сути, это пятая статья устава НАТО (обязанность стран НАТО защищать друг друга — прим. «Ленты.ру»), которая может быть введена в действие. Идти из-за этого на сегодняшний день на прямую конфронтацию с Североатлантическим альянсом, я думаю, никто не заинтересован — ни Белоруссия, ни тем более Россия Юрий Кнутов военный аналитик

В то же время опасения Польши, что Белоруссия может вторгнуться в Сувалкский коридор, преувеличены, считает Кнутов.

«На сегодняшний день это больше политическая акция со стороны Польши с целью привлечь к себе внимание и получить соответствующие преференции от Вашингтона и НАТО. Я думаю, что на сегодняшний день угрозы Сувалкскому коридору нет», — заключил аналитик.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Белоруссия перебрасывает бойцов ЧВК «Вагнер» к границе между странами. «У нас есть информация о том, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — заявил он. 31 июля Варшава отправила на границу между странами снайперов, чтобы укрепить рубеж.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь опроверг слова политика соседней страны. По его словам, бойцы находятся под Осиповичами и не планируют никуда уходить.

1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, заявило министерство иностранных дел страны. Дипломаты выразили решительный протест и потребовали объяснений от Минска. В Минобороны Польши назвали это провокацией.