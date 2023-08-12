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15:52, 12 августа 2023Из жизни

Нутрициолог назвала повышающие либидо грибы

Нутрициолог Царева рассказала, что белый гриб и лисички повышают либидо

Фото: Jen Theodore / Unsplash

Доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева рассказала, что белый гриб и лисички повышают мужское и женское либидо, так как в них содержатся витамины группы В, магний и железо. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.Ru».

По словам нутрициолога, магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С и витамин D сильнее всего влияют на повышение либидо. «Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Эти грибы содержат практически весь комплекс витаминов B. (...) Они также богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами», — сказала Царева.

Она уточнила, что далее идет белый гриб, в нем содержится много белка, а также витамины группы В и D. Нутрициолог посоветовала есть свежие грибы с минимальной термообработкой, чтобы продукт не терял полезные компоненты. Кроме того, Царева порекомендовала добавлять в блюда с грибами специи, так как это афродизиаки. Среди них кардамон, карри, имбирь и красный перец, добавила она.

Ранее дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, что в число негативно влияющих на мужскую потенцию продуктов входят фастфуд, алкоголь и продукты с высоким содержанием сахара.

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    Кристина Есикова
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