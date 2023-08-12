РИА Новости: ВСУ бросили морпеха Реула при бегстве, а СБУ сдала его России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили своего морпеха при отступлении с позиций в Херсонской области, а затем Служба безопасности страны (СБУ) сдала российским войскам как своего агента. Об этом сообщил РИА Новости морпех Владимир Реул.

Он рассказал, что в 2022 году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе населенного пункта Копани. Из-за халатного отношения командиров ВСУ и сослуживцев Реула забыли на территории, подконтрольной России. Там он провел некоторое время. Спустя полгода с ним связались украинские спецслужбы, завербовав для работы в качестве агента на территории России. По словам Реула, он должен был сообщать координаты дислокации войск РФ. Взамен его обещали переправить через реку на подконтрольную территорию Украины.

Морпех ВСУ отметил, что сотрудник СБУ Игорь Бабак поручил ему собрать развединформацию о деятельности российской армии в Каховском районе, а после передачи информации дал номер телефона человека, который должен был переправить Реула на территорию Украины. По прибытии на место морпех должен был сказать позывное слово. «Когда я пришел в это место, сказал это слово, я, получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники вооруженных сил (России)», — рассказал он.

Ранее попавшие в плен бойцы ВСУ сообщили, что командир группы бросил их и сбежал. По словам старшего стрелка штурмовой группы из Ростовской области, пленные украинцы заявили, что их заставляют принимать участие в боевых действиях.