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23:44, 12 августа 2023Экономика

Экономист заявил об адаптации российской экономики к невзгодам

Экономист Остапкович: российская экономика смогла адаптироваться к невзгодам

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович объяснил рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале тем, что отечественная экономика смогла адаптироваться ко всем невзгодам. Об этом он заявил в беседе с «Комсомольской правдой».

Экономист добавил, что такой рост объясняется «отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжелым».

По его словам, в стране была перестроена логистика поставок сырья, материалов и готовой продукции, а также найдены новые рынки сбыта. Он добавил, что при сокращении импорта страна переориентировалась на свою продукцию.

Остапкович также отметил, что большую роль сыграли и предприниматели, которые использовали верные управленческие решения, что в свою очередь привело к увеличению производительности труда.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам второго квартала экономика России выросла на 4,9 процента в годовом выражении, что стало первым за год увеличением ВВП за три месяца. Предварительные данные ведомства оказались лучше, чем опубликованные ранее расчеты Минэкономразвития (4,6 процента) и Центробанка (4,8 процента).

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    Марина Совина
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