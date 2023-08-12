Япония и Замбия подписали соглашения о сотрудничестве в добыче никеля и кобальта

Япония и Замбия начнут совместно добывать полезные ископаемые, страны подписали соответствующие соглашения о сотрудничестве. Они распространяются на медь, а также никель и кобальт, необходимые в производстве аккумуляторов, передает ТАСС.

Меморандумы подписаны при участии министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры во время его поездки в Замбию. Президент африканской страны Хакаинде Хичилема понадеялся на возможность привлекать японские инвестиции в горнодобывающую отрасль Замбии и производить обработку ресурсов, что повысит их стоимость.

Интерес Японии к такому сотрудничеству объясняется соперничеством с Китаем в производстве электромобилей, что ограничивает доступ страны к необходимым природным ресурсам. До визита в Замбию Нисимура посетил Демократическую Республику Конго, где расширил сотрудничество в области добычи полезных ископаемых.

Ранее Япония запретила ввоз в Россию большинства машин своего производства, в том числе электроавтомобилей. По прогнозам экспертов, из-за подобных ограничений страна-производитель будет терять по 100 миллионов иен (около 700 тысяч долларов) ежедневно.