Киев открыл регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Спикер ВСУ Плетенчук: открыта регистрация судов для прохода в Черном море

Киев открыл регистрацию торговых судов, которые готовы проходить по временным коридорам в украинские порты на Черном море. Об этом заявил спикер Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук, пишет агентство «УНН».

«Принято решение наконец решить эту проблему — открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует», — сказал он.

Плетенчук добавил, что ВСУ будут наблюдать за судами, идущими по временным маршрутам. По его словам, координатор уже приступил к работе. При этом он не стал уточнять количество зарегистрированных судов. Кроме того, пока не установлены сроки открытия этих коридоров, отметил спикер.

10 августа украинские ВМС объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. Как предупредили в ведомстве, на всем пути следования сохраняется военная угроза и минная опасность. Подчеркивалось, что маршруты в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов.