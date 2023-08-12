Очередь на Крымский мост после попытки атаки ВСУ составила почти 1300 машин

Оперштаб: очередь на Крымский мост после попытки атаки ВСУ — почти 1300 машин

Очередь на Крымский мост после попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составила почти 1300 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, заявление приводится в Telegram-канале службы. Такая оценка приводится по состоянию на 17:00 мск.

Очередь на мост образовалась в обе стороны — как из Тамани, так и из Керчи. В первом случае в очереди оказалась 561 машина, во втором — 711 автомобилей.

Время, которое жителям и гостям Крыма придется провести в очереди, оценивается минимум в два часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты ВСУ. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Вскоре Аксенов сообщил о еще одной сбитой ракете. При этом ни при первой, ни при второй попытке атаки никто не пострадал.