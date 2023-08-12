Очередь на Крымский мост после попытки атаки ВСУ составила почти 1300 машин
Очередь на Крымский мост после попытки атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составила почти 1300 машин. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе, заявление приводится в Telegram-канале службы. Такая оценка приводится по состоянию на 17:00 мск.
Очередь на мост образовалась в обе стороны — как из Тамани, так и из Керчи. В первом случае в очереди оказалась 561 машина, во втором — 711 автомобилей.
Время, которое жителям и гостям Крыма придется провести в очереди, оценивается минимум в два часа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты ВСУ. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил. Очевидцы опубликовали видео с места событий.
Вскоре Аксенов сообщил о еще одной сбитой ракете. При этом ни при первой, ни при второй попытке атаки никто не пострадал.