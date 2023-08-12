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06:57, 12 августа 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал подробности боевой подготовки

Пленный боец ВСУ заявил, что в ходе подготовки тренировал футбольную команду

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий сообщил подробности боевой подготовки солдат перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал «Известиям».

По его словам, он находился в части четыре месяца и все это время тренировал футбольную команду. «Обычная служба. В части, ну я как бы занимался футбольной командой, я же тренер и капитан футбольной команды», — заявил собеседник издания. Виталий подчеркнул, что, несмотря на отсутствие какой-либо подготовки, командование его все равно бросило сражаться.

Ранее бойцы ВСУ, которые попали в плен, сообщили о низком боевом духе, плохой военной подготовке и потерях. В частности, пленный Эдвард Харенко рассказал, что обучение бойцов ВСУ проходило четыре дня, но оно было неэффективным.

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    Марина Совина
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