Российский полковник назвал сроки окончания контрнаступления

Полковник Чмутин указал на невозможность наступления украинских войск осенью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут вести контрнаступление осенью, так как начнутся дожди, и техника будет застревать. Об этом рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. Его слова приводит URA.RU.

По словам Чмутина, контрнаступление продолжается уже третий месяц и идет по «натовским планам» небольшими группами на разных участках и при поддержке механизированных средств. «Создают имитацию, понимая прекрасно, что результата не будет. Но, тем не менее, зарисовка, картинка должна быть», — считает полковник.

По его словам, осенью у ВСУ возникнет еще больше проблем, так как большая часть бронетехники, поставляемой Западом, — колесная. «А учитывая черноземность украинской земли, плюс дожди, куда они поедут? Они же не будут по асфальту кататься», — отметил собеседник агентства.

При этом у российской армии большая часть техники гусеничная, которая легче весом. «Дело в том, что осень, весна — это тяжелые времена года. Я не знаю, на что они рассчитывают», — резюмировал Чмутин.