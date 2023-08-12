Глава Минобороны Шойгу проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что глава ведомства проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. В частности, он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Также Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

11 августа Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Учения будут длиться несколько дней. За это время будут отработаны вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и передислокации части подразделений береговых войск. Бойцы изучат возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне, проведут спецоперации по изоляции районов действий, научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.