Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 12 августа 2023Россия

Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне

Глава Минобороны Шойгу проверил отдаленные арктические гарнизоны Северного флота

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что глава ведомства проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. В частности, он проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Также Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля.

11 августа Северный флот начал командно-штабную тренировку по управлению силами и войсками в Арктической зоне. Учения будут длиться несколько дней. За это время будут отработаны вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки и передислокации части подразделений береговых войск. Бойцы изучат возможные районы и условия применения сил флота в Арктической морской зоне, проведут спецоперации по изоляции районов действий, научатся блокировать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году. Как долго Вашингтон готов предоставлять Киеву помощь?

    Шойгу совершил облет Центрального полигона в Арктике

    Пилотам ВСУ предрекли сложности с обучением на F-16

    Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне

    Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

    В России приступили к производству новой версии дрона-камикадзе «Овод»

    Иностранец из «Спартака» назвал самое красивое место в Москве

    Во Франции предрекли США упадок из-за помощи Украине

    Стала известна история создания первого элитного кинотеатра в СССР

    Ученые рассказали об опасном последствии коронавируса у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости