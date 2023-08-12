В России утвердили порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

Кабмин РФ утвердил порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

Правительство России утвердило порядок расчета оплаты больничного для вернувшихся участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

В соответствии с документом, теперь не будет учитываться календарные дни, в которые было приостановлено действие трудового договора в связи с участием в СВО. Это позволит не допустить снижения размера пособия по временной нетрудоспособности для вернувшихся участников, объяснили в пресс-службе кабмина.

Ранее стало известно, что призванный на СВО россиянин более чем за девять месяцев службы ни разу не получил зарплату. Депутат Госдумы Максим Иванов назвал описанный им случай уникальным. При этом он отметил, что и прежде получал сообщения о задержке выплат. В связи с нарушением прав военнослужащего Иванов направил запрос в Главную военную прокуратуру.