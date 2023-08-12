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12:53, 12 августа 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об обративших в бегство отряд ВСУ шести военных РФ

Украинский пленный Щербина: шесть военных РФ обратили в бегство 30 бойцов ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Шесть российских военных во время отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 украинских бойцов, взяв нескольких в плен. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Щербина, пишет РИА Новости.

Он заявил, что его подразделение отправили в район Старомайорского и села Урожайное. Бойцы ВСУ заняли окопы, а российский танк открыл огонь, уточнил пленный. «Потом появились русские солдаты. Сказали сдаваться, я сразу поднял руки. Потом рассказали, как 30 человек наших выбежало из посадки. Это они с коптера видели. То есть они вшестером нас разогнали», — отметил Щербина.

Кроме того, военный добавил, что бойцы ВСУ много пьют, иногда и от страха. По его словам, украинские военнослужащие не хотят принимать участие в боевых действиях, по крайней мере, это касается насильно мобилизованных, которых большинство.

Ранее на видео попал бой танка-одиночки против колонны ВСУ из двух танков и пяти бронемашин. В результате всю украинскую технику удалось ликвидировать. Ролик был снят в первые дни контрнаступления ВСУ на запорожском направлении под Новодаровкой.

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    Кристина Есикова
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