В Германии подняли вопрос о доступе Киева к разведданным ЕС

В Европарламенте подняли вопрос о доступе Киева к данным военной разведки ЕС

Депутат Европейского парламента от Германии Озлем Демирель обратилась к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с вопросами относительно предоставляемых Евросоюзом Киеву спутниковых данных. которые могут быть использованы для военной разведки. «Лента.ру» изучила текст письма депутата.

«По соглашению от 2005 года Европейская комиссия или [Европейская] Служба внешних связей могут передавать Украине спутниковые данные из Спутникового центра Европейского Союза (SatCen). Масштабы таких передач неизвестны», — заявила Демирель, при этом не уточнив, о каком именно соглашении идет речь.

В связи с этим она обратилась к Боррелю с вопросами о том, как изменилось количество запросов Киева к данным Спутникового центра ЕС с начала конфликта на Украине и какая часть из этих запросов относятся к военной разведке на территориях Украины и России.

«В каком объеме эти спутниковые снимки также передаются правительству Киева и на каком правовом основании? Каким органам на Украине они передаются, и какие ограничения при этом должны соблюдаться?» — спросила она.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. По словам Подоляка, Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) имеют «достаточно эффективную сеть в России».

