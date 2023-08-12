Власти Украины обсудили с послами 58 стран «формулу мира»

Премьер Украины Шмыгаль: власти обсудили с послами 58 стран «формулу мира»

Власти Украины обсудили с послами 58 стран предложенную президентом страны Владимиром Зеленским «формулу мира». Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

Среди прочего на встрече с дипломатами украинские чиновники обсуждали энергетическую безопасность страны и способы защитить критическую инфраструктуру Украины.

Одним из возможных способов защиты инфраструктуры была названа поставка Киеву новых систем противовоздушной обороны.

«Благодарны всем странам и союзникам, которые вместе с нами сегодня приближают мир и работают над имплементацией формулы мира президента Зеленского», — подытожил украинский премьер.

Ранее в Совете Федерации России заявили, что «формула мира», предложенная Зеленским, подтверждает неготовность Киева к переговорам, так как в мирном плане украинской стороны содержится требование о полной капитуляции России.