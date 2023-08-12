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16:44, 12 августа 2023Россия

Падение Су-30 под Калининградом попало на видео

Очевидцы сняли на видео падение Су-30 под Калининградом

Очевидцы сняли на видео падение Су-30 под Калининградом. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На выложенных изданием кадрах видно, как истребитель летит на сверхнизкой высоте, после чего делает вираж, немного набирает высоту и клином падает вниз.

Сам момент крушения на видео уже не попал.

О крушении истребителя стало известно днем 12 августа.

По данным Минобороны, самолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности без боекомплекта. Выжить экипажу не удалось.

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    Марк Леонов
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