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20:19, 12 августа 2023Россия

Россия передаст Украине тела погибших в боях за Новоселовское бойцов ВСУ

Россия передаст Украине тела бойцов ВСУ, погибших в боях за Новоселовское

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) передадут Украине тела военных, которые погибли в боях за поселок Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего отряда по извлечению и эвакуации из района боевых действий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Стрела.

Он рассказал, что за сутки российские бойцы уже эвакуировали семь погибших украинцев. Работа усложняется тем, что тела оказались заминированы, а противник ведет обстрелы поисковых групп. Потому российским военным приходится собирать тела по ночам.

Погибших доставят в один из регионов России, где проведут их опознание. После их передадут на родину.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины провели три атаки в районе Новоселовского. В ответ российские артиллеристы нанесли огневое поражение.

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    Илона Палей
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