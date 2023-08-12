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08:08, 12 августа 2023Бывший СССР

Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: военные за сутки отразили семь атак ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru via globallookpress.com

Российские бойцы за сутки отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Запад» Сергей Зыбинский.

«Противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка», — отметил он.

По его словам, все контратаки были успешно отражены. Помимо этого, в полосе обороны первой танковой армии противник провел три атаки в районе населенного пункта Новоселовское. В ответ российские артиллеристы нанесли огневое поражение.

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные взяли четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели пятью наблюдательными постами.

4 августа сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» на купянском направлении. Кроме того, во время боевых действий истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки двумя ударами атаковал передовой пункт управления, живую силу и огневые средства противника.

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    Марина Совина
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