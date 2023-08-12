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16:36, 12 августа 2023Мир

В Турции рассказали о переговорах по застрявшим в украинских портах судам

Гюлер: в Турции продолжаются переговоры по застрявшим в украинских портах судам

Фото: Sergey Tarasov / Unsplash

В Турции продолжаются переговоры об эвакуации судов, которые застряли в украинских портах. Об этом сообщил министр обороны Яшар Гюлер в интервью телеканалу A Haber.

По его словам, речь идет о 12 судах и одном поврежденном судне с подъемным краном. Сейчас шесть из них находятся в портах Николаев и Ольвия, подконтрольных Украине. Гюлер уточнил, что переговоры идут и с Россией, и с Украиной. «Обе стороны относятся серьезно, но гарантий не дают», — рассказал министр.

Гюлер добавил, что существует проблема с судами, которые находятся в порту Херсона. «После взрыва на Каховской ГЭС порт заполнен деревьями и вещами, которые принесло водой. Необходимо очистить эти суда. Мы ожидаем самого подходящего момента для возвращения в Турцию этих судов», — объяснил министр.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался в намерении добиться возобновления зерновой сделки. Он отметил, что Турция взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Екатерина Власова
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