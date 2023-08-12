Стреляющий по машинам на российской трассе пешеход попал на видео

SHOT: в Люберцах мужчина с пистолетом вышел на трассу и начал стрелять по авто

В Люберцах мужчина вышел на трассу и выстрелил по шести автомобилям. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как на трассе стоит россиянин и направляет оружие на машины.

По данным канала, агрессивный пешеход стрелял, предварительно, из травматического пистолета по всем проезжающим мимо авто. Граждане вызвали полицейских, тогда дебошира задержали. В настоящий момент силовики допрашивают мужчину, чтобы понять его мотивы.

Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее стало известно, в Омске пенсионер ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его окном.