Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака заявил, что США намерены сделать из президента Украины Владимира Зеленского козла отпущения. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Барака подчеркнул, что не может передать словами безнравственность политики США в отношении Украины. По его мнению, у Вашингтона есть планы сделать из украинского лидера Владимира Зеленского козла отпущения.

«И после того, как Зеленский пожертвовал сотнями тысяч своих людей для продвижения геостратегических интересов США, он, как и предсказывалось, станет козлом отпущения, поскольку Америка пытается выбраться из катастрофы, которую она создала в этой стране», — отметил он.

Эксперт добавил, что Запад начал войну с Россией, чтобы подорвать ее позиции. «Вместо этого Штаты потерпели очередное поражение», — заключил он.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев допустил смену режима Зеленского из-за недовольства США. По его мнению, ближе к 2024 году «запрос на мир растет».