Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении зафиксировано 33 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. В горловском направлении украинские военные открывали огонь шесть раз. Они использовали артиллерии 152 миллиметров, миномета 120 миллиметров.

Кроме того, на ясиноватском зафиксировано пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а на светлодарском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также выявлено не было.