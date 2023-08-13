Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:56, 13 августа 2023Бывший СССР

Украинские войска 46 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские войска выпустили 154 единицы различных боеприпасов. По данным ведомства, на донецком направлении зафиксировано 33 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. В горловском направлении украинские военные открывали огонь шесть раз. Они использовали артиллерии 152 миллиметров, миномета 120 миллиметров.

Кроме того, на ясиноватском зафиксировано пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), а на светлодарском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал комбинат по переработке зерна в поселке Теткино Курской области. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Разрушений на земле также выявлено не было.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Трюк с зонтиком, погоня по-техасски и брошь короля Франции: самые громкие ограбления в истории СССР и России

    В Москве автомобиль на большой скорости врезался в столб и загорелся

    Украинские войска 46 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Раскрыта причина сделать татуировку с московским храмом

    Пожар на сухогрузе в Архангельске ликвидировали

    В Госдуме предложили отменить ограничение на использование средств маткапитала

    Умерла дочь советского ученого Сергея Королева

    «Локомотив» отреагировал на оскорбления Дзюбы в адрес журналиста после матча

    В российском городе теплоход протаранил набережную

    Безбилетный пассажир метро в рюкзаке москвича умилил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости