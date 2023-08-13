Стали известны подробности нападения на мечеть в Иране

Al-Jazeera: напавшие на мечеть в Иране террористы были иностранцами

Оба террориста, которые совершили нападение на мечеть Шах-Черах в иранском городе Шираз, оказались иностранными гражданами. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Двое боевиков, напавших на святыню в городе Шираз, — иностранцы, а не иранцы», — заявил источник телеканала, не уточнив, гражданами какого государства являлись преступники.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека. По данным агентства Tasnim, один из преступников был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Второму террористу удалось скрыться.

При этом командующий силами Корпуса стражей исламской революции по провинции Фарс Ядолл Буэли рассказал о задержании одного из злоумышленников. По его словам, один человек стал жертвой теракта, еще семь получили ранения разной степени тяжести.