Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 13 августа 2023Мир

Стали известны подробности нападения на мечеть в Иране

Al-Jazeera: напавшие на мечеть в Иране террористы были иностранцами

Фото: Sasa Kralj / Reuters

Оба террориста, которые совершили нападение на мечеть Шах-Черах в иранском городе Шираз, оказались иностранными гражданами. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Двое боевиков, напавших на святыню в городе Шираз, — иностранцы, а не иранцы», — заявил источник телеканала, не уточнив, гражданами какого государства являлись преступники.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли четыре человека. По данным агентства Tasnim, один из преступников был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Второму террористу удалось скрыться.

При этом командующий силами Корпуса стражей исламской революции по провинции Фарс Ядолл Буэли рассказал о задержании одного из злоумышленников. По его словам, один человек стал жертвой теракта, еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о самой опасной точке конфликта на Украине

    Стали известны подробности нападения на мечеть в Иране

    ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ

    Цукерберг обратился к Маску по поводу организации боя

    В ВСУ отчаялись из-за числа мин перед российскими укреплениями

    В Британии отметили правоту слов Путина о Западе

    В США заявили об отсутствии в массовом производстве дронов для ВСУ

    Российские военные помешали ВСУ навести понтонную переправу в ДНР

    В США удивились учениям России и Китая у берегов Аляски

    В Ираке два террориста напали на мечеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости