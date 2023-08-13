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21:12, 13 августа 2023Культура

В Греции умерла певица Лизета Николау

TA NEA: греческая певица Лизета Николау умерла после падения с лестницы
Лизета Николау

Лизета Николау. Кадр из видео: YouTube / Dimitri Emmanolidis

Греческая певица Лизета Николау скончалась в возрасте 72 лет спустя несколько дней после неудачного падения в магазине. Об этом пишет издание TA NEA.

По данным портала, артистка поскользнулась и упала с лестницы кафетерия. Она ударилась головой. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в частную клинику в Пирее. Врачи диагностировали у нее гематому головного мозга.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, певица умерла через несколько дней.

Николау появилась на свет в 1951 году в Каламарье. Она дебютировала в качестве певицы в 1970 году. В 1973 году был выпущен ее первый альбом, с 1984 года она снималась в фильмах.

В июне сообщалось о госпитализации американской певицы Мадонны. По словам ее менеджера, у артистки развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. На данный момент Мадонну выписали из больницы.

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    Марина Совина
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