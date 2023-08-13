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08:16, 13 августа 2023Мир

В Китае обвинили США в кризисе в Тайваньском проливе

В МИД КНР объяснили кризис в Тайваньском проливе манипуляциями США против Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

США пытаются использовать тайваньский вопрос против Китая, в подобных манипуляциях кроется причина кризиса в Тайваньском проливе, объяснил официальный представитель МИД КНР, передает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

«Факты вновь доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряженности является попытка тайваньских властей опираться на США в вопросе так называемой независимости и настойчивое стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая», — обвинили Вашингтон в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что действующий вице-президент Тайваня, участвующий в президентских выборах 2024 года Лай Чинг-дэ посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско. Китай официально осудил настойчивость американской стороны организовать транзит заместителя главы администрации острова Тайвань в США.

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    Александра Синицына
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