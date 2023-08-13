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01:20, 13 августа 2023Россия

В России расширили перечень жизненно необходимых препаратов

Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется в России с воскресенья

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В России с воскресенья, 13 августа, расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу.

В июне текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о пополнении перечня жизненно важных препаратов новыми лекарственными формами. В том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

В список внесены дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С.

Помимо этого, для обезболивающего препарата «Просидол» добавлена форма подъязычных таблеток. Для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Данная лекарственная форма была разработана в стране и зарегистрирована в конце прошлого года.

Стоимость жизненно необходимых и важнейших лекарств регулируется государством. Всего в перечне ЖНВЛП более 800 медикаментов.

Ранее замглавы Минздрава России Татьяна Семенова рассказала, что результаты испытаний российского аналога самого дорогого лекарства, препарата «Золгенсма», обнадеживающие. По ее словам, препарат проходит первую фазу испытаний.

Препарат «Золгенсма», который применяют для лечения спинальной мышечной атрофии, официально появился в России в июле 2022 года. Стоимость одной дозы лекарства составляет более двух миллионов долларов (около 190 миллионов рублей).

Марина Совина
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