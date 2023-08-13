В Харьков приедут военкомы с западной Украины

Военкомы с западной Украины прибудут в Харьков для развертывания мобилизации

Военкомы с западной Украины прибудут в Харьков для развертывания мобилизационных мероприятий. Об этом рассказал источник в силовых структурах в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.

«По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины», — сказал источник. Уточняется, что подобные меры Киев предпринял в связи с тем, что харьковские военкомы лояльны к России и населению Восточной Украины и потому не справляются с мобилизационными задачами.

По мнению собеседника агентства, от подобных решений украинских властей пострадает мирное население.

Ранее глава Снигиревского района Юрий Барбашов сообщил, что в Николаеве и Херсоне происходят облавы возле военкоматов. ВСУ пытаются восполнить свои ряды после серьезных потерь — с начала контрнаступления украинская армия лишилась 48 тысяч бойцов.