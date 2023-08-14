В мозге людей с болезнью Альцгеймера зафиксировали дефицит антиоксидантов

Journal of Alzheimer's Disease: дефицит антиоксидантов связали с деменцией

Ученые медицинской школы Технологического института Вирджинии показали, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера фиксируется дефицит важных антиоксидантов. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease.

Исследователи проанализировали образцы мозга, пожертвованного донорами с деменцией и без нее. Оказалось, что в мозге людей с болезнью Альцгеймера значительно ниже уровни лютеина, зеаксантина, ликопина и токоферолов. Концентрации ликопина, зеаксантина и ретинола были в два раза ниже, чем в мозге людей того же возраста без болезни Альцгеймера.

Кроме того, сетчатка глаз избирательно накапливает лютеин и зеаксантин из пищи, образуя видимый желтый макулярный пигмент, улучшающий зрение и защищающий фоторецепторы. Путем неинвазивного измерения оптической плотности макулярного пигмента пациентов исследователи смогли оценить концентрацию лютеина и зеаксантина в головном мозге.

Полученные данные дополняют сведения о том, что потребление каротиноидов с пищей может замедлить снижение когнитивных функций до и, возможно, после постановки диагноза болезнь Альцгеймера.

Предыдущие исследования, проведенные в рамках проекта «Память и старение» Университета Раш с участием более 1000 участников из Чикаго, обнаружили, что те, кто придерживался MIND-диеты (сочетание средиземноморской диеты и диеты для здорового кровяного давления), в меньшей степени страдали от упадка когнитивных способностей и деменции.