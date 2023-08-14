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13:32, 14 августа 2023Мир

Путин раскрыл уровень иностранного участия в форуме «Армия-2023»

Президент РФ Путин: 80 иностранных компаний представлены на форуме «Армия-2023»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Продукция 80 иностранных компаний представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023», заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Если в прошлом году здесь экспонировали свою продукцию 32 организации, то в этом — 82», — сказал Путин.

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Помимо высокого уровня иностранного участия в форуме российский лидер также отметил, что мероприятие способно раскрыть потенциал военно-технического партнерства стран для обеспечения безопасности в мире.

«Россия открыта к углублению равноправного, технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития», — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия была искренне готова к открытому диалогу с Западом, но США и Европа решили «прикрыться зонтиком».

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    Глеб Бажуткин
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