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12:19, 21 февраля 2023Россия

Путин заявил о попытках Запада «прикрыться зонтиком» от России

Президент Путин заявил, что Запад решил «прикрыться зонтиком» от России

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент Владимир Путин заявил, что Россия была открыта и искренне готова к открытому диалогу с Западом, но США и Европа решили «прикрыться зонтиком». Такой фразой он описал их действия во время выступления перед Федеральным собранием во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, Кремль многократно заявлял о том, что необходимо взаимодействовать из принципов честного партнерства, отрицающего любую исключительность. «Мы говорили, настаивали на том, что и Европа и весь мир нуждаются в неделимой, единой для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнерам вместе обсудить эту идею работать над ее реализацией. Но в ответ получали невнятную, либо лицемерную реакцию», — отметил он.

Путин заявил также, что со стороны коллективного Запада были и конкретные действия, направленные против России.

«Это расширение НАТО к нашим границам. Создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиков решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ России», — сообщил президент.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Евгения Куликова
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