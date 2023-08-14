Российские военные взяли в плен шесть бойцов ВСУ в ЛНР

Российские военные взяли в плен шесть десантников ВСУ под Белогоровкой в ЛНР

Российские военные 2-го армейского корпуса Южной группировки войск взяли в плен шесть десантников 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенным пунктов Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости.

«Бойцы 2-го армейского корпуса взяли под Белогоровкой шесть пленных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сообщил представитель корпуса.

Один из военнопленных ВСУ, Роман Левко, уточнил, что украинских бойцов отправили на штурм. Однако после артиллерийского обстрела Роман принял решение сдаться, потому что все военные из его бригады получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее пленный военный 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Артем Музыченко заявил, что в начале контрнаступления командование отправляло новобранцев на штурмы под Горловкой для отчетов. В первые дни наступления группа потеряла не менее 50 процентов личного состава, рассказал он.