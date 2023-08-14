Пленный боец ВСУ рассказал о безнадежных штурмах

Пленный боец ВСУ: командиры бросали солдат на безнадежные штурмы для отчетов

Пленный боец 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Музыченко заявил, что в начале контрнаступления командование отправляло новобранцев на штурмы под Горловкой для отчетов. Его слова приводит ТАСС.

Музыченко рассказал, что штурмы происходили еще в начале контрнаступления. Солдатам поставили задачу пройти через чистое поле и занять позиции в посадке. Группу из десяти человек привезли на двух БМП под прикрытием танка, после машины уехали, а через час от группы остались два человека. По словам солдата, в первые дни контрнаступления 28-я бригада потеряла не менее 50 процентов личного состава.

Пленный подчеркнул, что его группа не была первой. На подобные безнадежные штурмы возили мобилизованных, необученных военных, отметил он. «Было всем понятно, что нет в этом смысла, оттуда мало кто возвращался. Но командирам надо было для отчетов о штурмах», — подчеркнул Музыченко.

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