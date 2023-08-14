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05:17, 14 августа 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о безнадежных штурмах

Пленный боец ВСУ: командиры бросали солдат на безнадежные штурмы для отчетов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный боец 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Музыченко заявил, что в начале контрнаступления командование отправляло новобранцев на штурмы под Горловкой для отчетов. Его слова приводит ТАСС.

Музыченко рассказал, что штурмы происходили еще в начале контрнаступления. Солдатам поставили задачу пройти через чистое поле и занять позиции в посадке. Группу из десяти человек привезли на двух БМП под прикрытием танка, после машины уехали, а через час от группы остались два человека. По словам солдата, в первые дни контрнаступления 28-я бригада потеряла не менее 50 процентов личного состава.

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Пленный подчеркнул, что его группа не была первой. На подобные безнадежные штурмы возили мобилизованных, необученных военных, отметил он. «Было всем понятно, что нет в этом смысла, оттуда мало кто возвращался. Но командирам надо было для отчетов о штурмах», — подчеркнул Музыченко.

Ранее в ЛНР назвали потери ВСУ в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об утрате до 80 процентов украинского личного состава и техники в Донбассе.

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    Марина Совина
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