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13:06, 14 августа 2023Мир

На саммит в ЮАР позвали всех подавших заявки в БРИКС

Диписточник ТАСС: на саммит в ЮАР позвали всех, кто подал заявки в БРИКС
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

На саммит стран-членов БРИКС в ЮАР позвали всех представителей стран, кто подал заявки в организацию. Об этом заявил диписточник ТАСС в ЮАР.

«Были приглашены все страны, которые подали заявки на членство в БРИКС, их около 20. Точное число пока не можем назвать. Но оно будет большим», — заявил собеседник агентства. Он также подтвердил, что к участию пригласили глав африканских государств.

В конце июня стало известно, что стать членами БРИКС также хотят Иран и Аргентина, так что список потенциальных членов расширился. БРИКС включает пять стран — Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, она возникла в 2006 году на основе сотрудничества первых четырех, а в 2011-м к ней присоединилось африканское государство. Целью БРИКС служит всестороннее партнерство на политическом, экономическом и межнациональном уровнях.

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    Виктория Кондратьева
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