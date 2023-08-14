Опровергнуто исчезновение индейской культуры из-за кометы

Scientific Reports: опровергнуто исчезновение индейцев Хоупвелл из-за кометы

Ученые Государственного университета Болла опровергли сенсационное утверждение, что индейская культура Хоупвелл исчезла из-за взрыва кометы над долиной реки Огайо 1500 лет назад. Свои выводы исследователи представили в журнале Scientific Reports.

В феврале 2022 года группа ученых из Университета Цинциннати заявила об обнаружении следов космического взрыва в 11 археологических памятников в трех штатах вдоль долины реки Огайо. Эти следы включали микроскопические шарики, богатые железом и кремнеземом, а также шипы с включениями иридия и платины. Специалисты их связали с древесным углем, образовавшимся якобы при сгорании жилищ культуры Хоупвелл.

Однако в новой работе другая группа исследователей отметила. что нет никаких свидетельств пожара, уничтожившего древние поселения. Обгоревшие поверхности, обнаруженные ранее археологами, представляют собой либо эпизоды сжигания в церемониальных целях, таких как кремация, либо вообще не являются таковыми. Все следы метеоритов собирались коренными народами для изготовления регалий, а микроскопические шарики не имеют химический состав, характерный для метеоритов.

Авторы также указали, что нет никаких доказательств упадка культуры Хоупвелла, который предположительно последовал за разрушениями, вызванными гипотетическим взрывом кометы. Выявленные культурные изменения, например, прекращение строительства монументальных земляных валов, не были связаны с сокращением численности местного населения, а просто отражают изменения в социальной и религиозной жизни коренных народов.