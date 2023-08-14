Доллар упал ниже 100 рублей

Курс доллара упал ниже 100 рублей после решения ЦБ провести заседание по ставке

В ходе торгов в понедельник, 14 августа, курс доллара на Мосбирже упал ниже 100 рублей. Американская валюта стоила 99,96 рубля, свидетельствуют данные торгов. Евро при этом торгуется на отметке 110,54 рубля.

Это произошло после заявления Центробанка о том, что регулятор намерен провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Оно должно состояться 15 августа.

Ранее в понедельник в ходе торгов курс доллара на Мосбирже превышал 101 рубль, евро — 111 рублей. В ЦБ отмечали, что не видят рисков для финансовой стабильности в России. Однако там подчеркнули, что решения Банка России в области денежно-кредитной политики будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия ослабления нацвалюты для инфляции. В частности, регулятор может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях.