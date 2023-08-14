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12:36, 14 августа 2023Мир

Датские истребители подняли в небо из-за российских самолетов

Минобороны Дании: истребители сопроводили два российских самолета над морем

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Истребители F-16 Дании подняли в небо для сопровождения двух российских самолетов над Северным морем. Об этом сказано в Twitter ведомства.

Сообщается, что датские истребители сопровождали российские самолеты в ночь на 14 августа в международном воздушном пространстве. В воздушное пространство Дании они не вошли.

Ранее два российских самолета Су-34 и два Су-35 подверглись воздействию систем наведения во время полета над Сирией. Бортовые комплексы обороны российских самолетов сработали автоматически.

Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «Эти же самолеты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — добавил он.

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    Александр Слабиев
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