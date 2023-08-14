В Госдуме оценили идею единого стандарта фасовки товаров

Депутат Делягин выступил против единого стандарта фасовки товаров

Идея единого стандарта фасовки товаров является безумным ограничением свободы предпринимательства, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минпромторг выступил против законопроекта об указании цен товаров за килограмм и литр. В ведомстве считают, что в случае принятия поправок торговлю ждут значительные расходы для пересчета, которые отразятся на стоимости товаров. Чтобы упростить сравнение цен на схожие товары, в министерстве предложили ввести единый стандарт фасовки, сообщила газета «Известия».

Парламентарий усомнился в том, что появление лишней строчки на ценнике приведет к росту издержек. Кроме того, он отметил, что некоторые интернет-магазины уже по собственной инициативе дополнительно указывают стоимость единицы товара, чтобы не обманывать потребителя. «Допустим, продают батарейки. Одна упаковка — 512 батареек, другая — 20 батареек, и внизу расчет — сколько стоит одна батарейка», — уточнил депутат.

«Что значит единый стандарт фасовки? А если я хочу продвигать свой товар на рынке именно благодаря нестандартному характеру фасовки? А как же те предприятия, которые уже поставили производственные мощности по расфасовке 900 граммов вместо килограмма», — высказался Делягин.

Собеседник «Ленты.ру» счел инициативу ограничением свободы предпринимательства. «Завтра у людей появится потребность покупать мороженое по 2,5 килограмма вместо 100 граммов, а послезавтра им расскажут, что мороженое вредно, и будут они его покупать по 500 граммов. И что, я не имею права подстраиваться под спрос граждан?» — поделился парламентарий.

Вы нам рассказываете на каждом углу при каждом повышении цен, что нельзя ограничивать цены, потому что это рыночные отношения. А завтра вы утвердите единый стандарт упаковки, и Советский Союз покажется цветущим разнотравьем Михаил Делягин депутат Госдумы

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр. Он призвал защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверные данные о реальной стоимости продукта.