В Госдуме оценили идею единого стандарта фасовки товаров
Идея единого стандарта фасовки товаров является безумным ограничением свободы предпринимательства, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».
Ранее Минпромторг выступил против законопроекта об указании цен товаров за килограмм и литр. В ведомстве считают, что в случае принятия поправок торговлю ждут значительные расходы для пересчета, которые отразятся на стоимости товаров. Чтобы упростить сравнение цен на схожие товары, в министерстве предложили ввести единый стандарт фасовки, сообщила газета «Известия».
Парламентарий усомнился в том, что появление лишней строчки на ценнике приведет к росту издержек. Кроме того, он отметил, что некоторые интернет-магазины уже по собственной инициативе дополнительно указывают стоимость единицы товара, чтобы не обманывать потребителя. «Допустим, продают батарейки. Одна упаковка — 512 батареек, другая — 20 батареек, и внизу расчет — сколько стоит одна батарейка», — уточнил депутат.
«Что значит единый стандарт фасовки? А если я хочу продвигать свой товар на рынке именно благодаря нестандартному характеру фасовки? А как же те предприятия, которые уже поставили производственные мощности по расфасовке 900 граммов вместо килограмма», — высказался Делягин.
Собеседник «Ленты.ру» счел инициативу ограничением свободы предпринимательства. «Завтра у людей появится потребность покупать мороженое по 2,5 килограмма вместо 100 граммов, а послезавтра им расскажут, что мороженое вредно, и будут они его покупать по 500 граммов. И что, я не имею права подстраиваться под спрос граждан?» — поделился парламентарий.
Вы нам рассказываете на каждом углу при каждом повышении цен, что нельзя ограничивать цены, потому что это рыночные отношения. А завтра вы утвердите единый стандарт упаковки, и Советский Союз покажется цветущим разнотравьем
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр. Он призвал защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверные данные о реальной стоимости продукта.