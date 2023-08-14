Команда «Радуги» проведет фестиваль с участием Cream Soda и Mirele

Команда «Радуги» запустит ежегодный фестиваль с концертами и диджей-сетами

Промо-команда «Радуга» проведет фестиваль на «Суперметалле». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Фестик» пройдет 26-27 августа — музыкальная программа из концертов и диджей-сетов распределится на два дня.

В первый день на «Фестике» можно будет послушать таких музыкантов, как Mirele, Zarya, LOVANDA, Jane Air, Казускома, Стерео Ширина, Карина Истомина, Лилая, Kito Jempere, Кассета. Во второй день ивента состоятся живое выступление и диджей-сет группы Cream Soda. Также в лайн-апе заявлены Mashkov, TAPENIGHT, Tim Aminov и большие секретные гости.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке.