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09:10, 14 августа 2023Мир

Финляндия заявила об отсутствии угрозы от России

Глава МИД Финляндии Валтонен: угроза со стороны России отсутствует

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Финляндия не обеспокоена угрозой со стороны России и считает, что пока ее нет: Москва не увеличила численность войск на границе, заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. Ее слова цитирует газета Financial Times.

«У нас нет никаких опасений по этому поводу. Это вполне ожидаемо», — считает дипломат, связавшая это с ведением боевых действий на Украине.

Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО в прошлом году после начала СВО. Членство этой страны более чем в два раза увеличивает границы альянса с Россией — речь об участке протяженностью в 1,3 тысячи километров.

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    Виктория Кондратьева
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