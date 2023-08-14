Финляндия заявила об отсутствии угрозы от России

Глава МИД Финляндии Валтонен: угроза со стороны России отсутствует

Финляндия не обеспокоена угрозой со стороны России и считает, что пока ее нет: Москва не увеличила численность войск на границе, заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен. Ее слова цитирует газета Financial Times.

«У нас нет никаких опасений по этому поводу. Это вполне ожидаемо», — считает дипломат, связавшая это с ведением боевых действий на Украине.

Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО в прошлом году после начала СВО. Членство этой страны более чем в два раза увеличивает границы альянса с Россией — речь об участке протяженностью в 1,3 тысячи километров.