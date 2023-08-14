Российский летчик Самара показал уничтожение пяти единиц техники ВСУ за 10 минут

Командир российского вертолетного звена с позывным Самара заявил, что несколько дней назад на ореховском участке южного фронта его звено в течение 10 минут уничтожило пять единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарубежного производства. Его слова приводит РИА Новости.

Летчик рассказал о уничтожении за 10 минут немецкого танка Leopard, двух БМП Bradley и двух броневиков — американского MaxxxPro и турецкого Kirpi. По его словам, технику удалось ликвидировать в одном полете на направлении Работино. Всем солдатам, несшим на тот момент дежурство, поставили задачу остановить технику ВСУ.

Самара уточнил, что его ударная группа состояла из трех вертолетов: Ка-52 — «основной ударный кулак армейской авиации благодаря оптике, благодаря управляемым ракетам воздух-поверхность», который прикрывали Ми-28 и поисково-спасательный борт Ми-8.

Ранее российские истребители поразили три пункта дислокации ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.