В Германии назвали российский газ незаменимым
Российский газ незаменим по цене и надежности поставок, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Таким образом политик оценил способность Евросоюза (ЕС) компенсировать потери в результате отказа от российского топлива газом из Нигерии, который должен поступать в страны объединения по планируемому Транссахарскому газопроводу. По его мнению, построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из Сахары и других африканских стран не удастся. «Серьезное стремление к этому показывает инфантильность германской и европейской политики, игнорирующей реальную ситуацию», — отметил Котре.
Он обратил внимание, что идея проекта, насчитывающая десятилетия, все еще остается нереализованной. Депутат подчеркнул, что« африканский газ следует оставить в Африке», пояснив, что он нужен другим африканским государствам.