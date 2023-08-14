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22:06, 14 августа 2023Мир

В Германии назвали российский газ незаменимым

Депутат бундестага Котре: российский газ незаменим по цене и надежности поставок

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Российский газ незаменим по цене и надежности поставок, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Таким образом политик оценил способность Евросоюза (ЕС) компенсировать потери в результате отказа от российского топлива газом из Нигерии, который должен поступать в страны объединения по планируемому Транссахарскому газопроводу. По его мнению, построить долгосрочные стабильные отношения с поставщиками из Сахары и других африканских стран не удастся. «Серьезное стремление к этому показывает инфантильность германской и европейской политики, игнорирующей реальную ситуацию», — отметил Котре.

Он обратил внимание, что идея проекта, насчитывающая десятилетия, все еще остается нереализованной. Депутат подчеркнул, что« африканский газ следует оставить в Африке», пояснив, что он нужен другим африканским государствам.

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    Марина Совина
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