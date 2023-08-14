Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

Власти ХМАО заявили, что 2 человека погибли в результате взрыва на месторождении

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили власти региона в Telegram-канале.

По данным властей, еще пять человек пострадали, их доставили в Няганскую окружную больницу. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Кроме того, на месте взрыва начался пожар на площади 100 квадратных метров. К тушению привлечены силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находится баллоны с азотом, добавили власти.

Взрыв на Талинском нефтяном месторождении около Нягани произошел вечером 14 августа.