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17:51, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Звезда «Уральских пельменей» раскрыла секрет крепкого брака

Фото: @ilana7788

Артистка юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана, также известная как Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина), заявила, что людям в браке не стоит принимать друг друга как должное. Совет для хороших отношений она дала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам звезды «Уральских пельменей», ее с мужем часто спрашивают, в чем секрет их пары. «Отвечаю: не относиться друг к другу как к должному!» — раскрыла юмористка залог крепких отношений.

Ранее артистка рассказала, что у ее мужа случались панические атаки. По словам Иланы, супруг начал страдать от приступов паники после того, как переболел коронавирусом.

Илана замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным. Они состоят в браке более восьми лет и воспитывают дочь. До замужества артистка носила фамилию Исакжанова, однако зрителям была известна как Илана Юрьева. Позднее она заявила, что решила отказаться от фамилии Юрьева в сценическом имени и «быть просто Иланой».

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    Маргарита Щигарева
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