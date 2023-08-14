Экс-разведчик США заявил об отступлении ВСУ под Харьковом

Экс-разведчик ЦРУ Джонсон: у ВСУ нет оружия, чтобы сдержать ВС РФ под Харьковом

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон указал на отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом из-за давления российских войск. Об этом он высказался в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

Экс-разведчик из США заметил, что ВС РФ оказывают серьезное давление на широком фронте, поэтому украинским силам приходится отступать, а властям эвакуировать жителей.

Джонсон считает, что ВСУ не имеют достаточного количества оружия и боеприпасов, что сдержать подобный натиск, а также у них нет необходимого числа установок контрбатарейной борьбы и систем ПВО для ведения боевых действий.

13 августа полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан посчитал, что успешное наступление Российской армии в Харьковской области на фоне неудач ВСУ в Запорожской области станет страшным ударом для Киева.

