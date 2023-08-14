Психотерапевты рассказали об опасном признаке у партнера на примере Канье Уэста

Психотерапевт Зоар назвала нездоровым желание изменить внешность спутницы

Психотерапевты Бетси Чанг и Сабрина Зоар, а также коуч по отношениям Меган Векс рассказали, как распознать опасный признак в спутнике на примере романтических отношений рэпера Канье Уэста. Их мнение приводит Daily Mail.

Меган Векс считает, что Канье Уэст на протяжении нескольких лет демонстрирует склонность к контролю гардероба и внешнего вида своих избранниц. Так, под влияние рэпера попали актриса и модель Джулия Фокс и телезвезда Ким Кардашьян, которым Уэст постоянно помогал выбирать наряды для выходов в свет. Психотерапевт назвала такое поведение проявлением нарциссической личности и использованием спутниц для поддержания собственного имиджа.

С ней согласилась психотерапевт Сабрина Зоар. Она добавила, что желание изменить внешность партнера является нездоровым, особенно если такое поведение становится привычным.

Бетси Чанг объяснила, что стремление контролировать внешний вид партнера может возникать из-за раздутого самомнения и уверенности в превосходстве собственных вкусов. Кроме того, иногда к подобному поведению подталкивает неумение терпеть неопределенность и желание контролировать каждую мелочь в своей жизни и в жизни близких людей.

Ранее сообщалось, что модель Бьянка Цензори, начав встречаться с 46-летним Уэстом, подстриглась короче, перекрасилась в блондинку и стала регулярно появляться на публике в эпатажных нарядах.