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21:06, 14 августа 2023Забота о себе

Психотерапевты рассказали об опасном признаке у партнера на примере Канье Уэста

Психотерапевт Зоар назвала нездоровым желание изменить внешность спутницы

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis / Getty Images

Психотерапевты Бетси Чанг и Сабрина Зоар, а также коуч по отношениям Меган Векс рассказали, как распознать опасный признак в спутнике на примере романтических отношений рэпера Канье Уэста. Их мнение приводит Daily Mail.

Меган Векс считает, что Канье Уэст на протяжении нескольких лет демонстрирует склонность к контролю гардероба и внешнего вида своих избранниц. Так, под влияние рэпера попали актриса и модель Джулия Фокс и телезвезда Ким Кардашьян, которым Уэст постоянно помогал выбирать наряды для выходов в свет. Психотерапевт назвала такое поведение проявлением нарциссической личности и использованием спутниц для поддержания собственного имиджа.

С ней согласилась психотерапевт Сабрина Зоар. Она добавила, что желание изменить внешность партнера является нездоровым, особенно если такое поведение становится привычным.

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Бетси Чанг объяснила, что стремление контролировать внешний вид партнера может возникать из-за раздутого самомнения и уверенности в превосходстве собственных вкусов. Кроме того, иногда к подобному поведению подталкивает неумение терпеть неопределенность и желание контролировать каждую мелочь в своей жизни и в жизни близких людей.

Ранее сообщалось, что модель Бьянка Цензори, начав встречаться с 46-летним Уэстом, подстриглась короче, перекрасилась в блондинку и стала регулярно появляться на публике в эпатажных нарядах.

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    Екатерина Улитина
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